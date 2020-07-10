Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις
09.08.2026Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πανηγυρίζον Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος στον Γαλατά Posted in: Δελτία Τύπου Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε, σήμερα, Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026, στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο Μετόχιο… Περισσότερα
08.08.2026Ο Πατριάρχης στον I. Ναό Αγίου Ιωάννου της Ρίλας της Βουλγαροφώνου Κοινότητος για την Παράκληση Posted in: Δελτία Τύπου
08.08.2026Ανακοίνωση για την Πατριαρχική χοροστασία στο πανηγυρίζον Μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος στον Γαλατά Posted in: Δελτία Τύπου